Kaïs Saïed : il va falloir examiner tous les recrutements effectués depuis 2011

Le président de la République a tenu, lundi 18 septembre 2023, une réunion ministérielle restreinte, en présence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, du ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, de la ministre de la Justice, Leila Jaffel, du ministre des Domaines de l’État Mohamed Rekik et de la ministre des Finances, Sihem Nemsia.





Le président de la République a indiqué que la réunion permettrait d’aborder plusieurs thèmes, notamment le projet de décret portant créant du conseil des régions et des districts. Dans ce contexte, il a affirmé que les régions sont définies par les gouvernorats alors que les districts seraient à définir. « Cela n’est pas nouveau. Cette notion existait en 1922 puis a été modifiée par la suite. Cela doit être mis en place pour instaurer l’équité et l’égalité entre les régions », indique-t-il, rappelant le principe de fonctionnement de ce conseil qui permettra une meilleure représentativité du citoyen et un meilleur équilibre entre les régions.

Il a ajouté qu’un autre décret devrait être mis en place pour définir les relations entre le conseil des régions et des districts et l’assemblée des représentants du peuple.





Par la suite, il a indiqué que la réunion va examiner la question en rapport avec l’attribution des fonctions et la nécessité de supprimer l’article 9 de la loi de 2006, qui permet au fonctionnaire de s’attacher à sa fonction, estimant que cela est injustifié et en contradiction avec la loi. Il a, également, fait savoir qu’il existe une différence entre le grade et la fonction.

« Il y a aussi la question relative à l’audit des recrutements. Il y a un projet de décret qui sera examiné en conseil des ministres. Pas plus tard qu’hier, un chef de service a été recruté avec un diplôme de baccalauréat et une licence falsifiés. Il va falloir examiner tous les recrutements effectués de 2011 jusqu’au 30 juin 2023 au niveau de chaque ministère dans un premier temps, puis au niveau de la présidence du gouvernement. Cette anarchie au sein de l’administration et les recrutements effectués sur la base de la proximité de certains partis ne sont plus possibles » a déclaré le Président.

C'est une vidéo de presqu'une heure que les services de communication de Carthage ont publiée, aux environs de minuit ce soir. On y voit le chef de l'État échanger avec ses ministres sur des sujets variés et sans réel lien entre eux. Des commentaires décousus qui vont des banques tunisiennes, au conflit en Palestine, aux médias, au Covid ou encore aux Panama Papers....





S.H