Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco : Eric Falt félicite les Tunisiens

Crédit photo: © UNESCO / Karim Hendili

Le directeur régional du Bureau de l’Unesco pour le Maghreb, Eric Falt, a félicité la Tunisie suite à l’annonce de l’inscription du patrimoine de l'île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial.

« Le comité des États membres de l’Unesco, réuni à Riyad en Arabie Saoudite, vient d’approuver l’inscription du patrimoine de l’île de Djerba sur la Liste du patrimoine mondial. Je tiens donc à féliciter chaleureusement la Tunisie et tous les Tunisiens, à commencer bien sûr par les Djerbiens, qui ont œuvré en ce sens » a commencé par déclarer M. Falt.

« Je sais que le chemin menant à cette inscription a été long et tortueux et je suis certain que la joie et la satisfaction n’en seront que plus fortement ressenties. Ce bien en série est constitué de sept zones de l’île et de vingt-quatre monuments. Il représente un témoignage exceptionnel d’un schéma de peuplement unique et d’une adaptation humaine remarquable, à travers les siècles, aux contraintes d’un environnement marqué par la rareté de l’eau et de nombreuses menaces venues de la mer » a-t-il poursuivi, soulignant que Djerba devient, ainsi, le neuvième site tunisien inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.

La dernière inscription date de 1997. Il s’agissait du site archéologique de Dougga.

M.B.Z