Yakoubi : je bois depuis 28 ans par amour pour l’alcool et pour contribuer au budget de l’État

Le secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement secondaire, Lassad Yakoubi, a dit son amour pour l’alcool, dans un statut publié sur sa page Facebook, dans la soirée de mercredi 24 mai 2023.

Revenant sur le déluge d’insultes dont il a fait l’objet ces derniers jours depuis l’accord avec le ministère de l’Éducation jugé humiliant pour les enseignants, le syndicaliste a publié la photo d’un bouquet de fleurs et a expliqué que c’était le moyen qu’il a trouvé pour répondre à ses détracteurs.

Dans ce même statut, Lassad Yakoubi a réagi à la diffusion d’une photo le mettant en scène avec son compagnon de boisson. « Je bois depuis 28 ans et j’achète l’alcool avec mon propre argent en dépit de l’hémorragie que cela provoque et je continuerai encore pour je ne sais combien de temps pour deux raisons. La première est mon amour pour l’alcool, d’ailleurs je ne consomme que du local, et la seconde ; ma contribution en tant que citoyen pour appuyer les budgets des gouvernements musulmans et mécréants », a-t-il écrit.





N.J.