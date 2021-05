Bombardement de médias à Gaza : RSF saisit la Cour pénale internationale

Reporters sans frontières (RSF), a appelé la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, à inclure les bombardements des médias dans son enquête sur la situation dans la bande de Gaza

RSF a publié, hier, dimanche 16 mai 2021, un communiqué dénonçant les bombardements d’une vingtaine de médias par les forces israéliennes.

RSF a précisé que les locaux de 23 médias locaux et internationaux ont été détruits par des frappes aériennes israéliennes ciblées. Les derniers bombardements en date ayant détruit, samedi 15 mai, les bureaux de l’agence de presse américaine Associated Press (AP) et de la chaîne qatarie Al-Jazeera.

Selon le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, « Cibler volontairement des médias relève d’un crime de guerre. En détruisant intentionnellement des médias, l’armée israélienne n’inflige pas seulement des dégâts matériels inacceptables à des rédactions, elle entrave plus généralement la couverture médiatique d’un conflit qui affecte directement la population civile ».

RSF demande ainsi à la procureure de la Cour pénale internationale de déterminer si ces bombardements constituent des crimes de guerre.

M.B.Z