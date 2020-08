La communauté tunisienne à Beyrouth n'a pas été touchée

Les ressortissants tunisiens se trouvant à Beyrouth vont bien, a assuré, ce mercredi 5 août 2020, Samir Essafi, le chargé de la communauté tunisienne dans l’ambassade de Tunisie au Liban.

Deux violentes déflagrations avaient balayé, la veille mardi 4 août 2020, le port de la capitale libanaise Beyrouth. Le souffle de la déflagration a emporté les vitres de nombreux bâtiments. Plusieurs personnes sont encore sous les décombres et on déplore une centaine de morts et des milliers de blessés.

https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/159661521957_media.mp3" type="audio/mpeg">https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/159661521957_media.mp3"> https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/159661521957_media.mp3

M. Essafi a ainsi indiqué que l’ambassade a contacté à un à un les ressortissants tunisiens et qu'ils se portent bien. Il a précisé, en réponse à une question de la journaliste, qu’ils n’ont pas enregistré de dégâts au niveau de leurs maisons et que l’ambassade poursuit ses prises de contacts.

Il a, en outre, spécifié que les locaux de l’ambassade n’ont pas été touchés, se trouvant loin du lieu de l’incident, et que le personnel est sain et sauf.

I.N