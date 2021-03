Présidence de la République : Oui, nous avons bien reçu 500 vaccins !

Dans un communiqué publié aujourd’hui, lundi 1ermars 2021, les services de communication de Carthage ont réagi à l’affaire des dons de vaccins reçus par la présidence.

Alors que l’information a circulé depuis hier sur les réseaux, sous forme de rumeur selon laquelle de hauts cadres et des politiciens ont été vaccinés avant tout le monde, la présidence de la République a souhaité réagir, 24h après.

Ainsi, le communiqué de Carthage confirme bien la réception d’un don de 500 vaccins (Soit 1000 doses, chaque vaccin comprenant deux doses ndlr.) de la part des Emirats. Ce lot de vaccins a été mis à la disposition de la direction régionale de la santé militaire, sur ordre du chef de l'Etat note le communiqué.

La présidence a tenu à souligner qu’aucun membre du staff présidentiel ou des différentes administrations n’a pu bénéficier du vaccin, et ce en attendant que son efficacité soit prouvée et que les mesures de priorité de vaccination soient respectées.

Hier soir, le député et président de la Commission parlementaire de la réforme administrative, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Badreddine Gammoudi, a annoncé dans un post Facebook que le vaccin anti-Covid-19 est arrivé en provenance d’un pays du Golfe et qu’il a été distribué à des hauts responsables, des politiciens et des hauts cadres sécuritaires.

