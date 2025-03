Tunisie : le déficit de la balance commerciale a presque doublé fin février 2025

En février 2025, le déficit de la balance commerciale a presque doublé par rapport à février 2024 (+97,64%) et s’est aggravé de 49,15% par rapport à février 2023. Il s’est établi à -3,52 milliards de dinars à fin février 2025, contre -1,78 milliard de dinars février 2024 et -2,35 milliards de dinars en février 2023, avec un taux de couverture en baisse de 11,4 points par rapport à février 2024 et de 4,7 points par rapport à février 2023, passant de 81% en février 2023 à 74,3% en février 2024, puis à 85,7% en 2025. Ces chiffres ont été publiés par l’Institut national de la Statistique (INS).

Selon les données communiquées, les exportations ont baissé de 4,4% (contre une hausse de 5,9% entre 2023 et 2024), tandis que les importations ont enregistré une hausse de 10,2% (contre une hausse de 0,1% entre 2023 et 2024).

La régression des exportations durant les deux premiers mois de 2025 résulte principalement, de la baisse des exportations du secteur de l’énergie de (-5,1%) sous l’effet de la diminution des ventes des produits raffinés, ainsi que du secteur des industries agro-alimentaires de (-16,5%) à la suite de la baisse des ventes de l'huile d'olive, de même pour le secteur des industries mécaniques et électriques avec un taux de (-5%) et le secteur textile, habillement et cuirs avec un taux de (-0,6%). Par ailleurs, les exportations du secteur de mines, phosphates et dérivés ont enregistré une hausse de (+9%).

La hausse des importations provient, de l'augmentation enregistrée au niveau des importations des biens d’équipement de (+12,5%), des matières premières et demi-produits de (+11,9%), des biens de consommation de (+14,3%) et des produits alimentaires de (+10,6%). En revanche les importations des produits énergétiques ont enregistré une stagnation (-0,02%).

Il est à noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie s’est réduit à -1,67 milliard de dinars en février 2025.

I.N.