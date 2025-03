Réunion entre l'Utica et le CBF au sujet des défis économiques de la Tunisie

L'Union tunisienne de l'industrie, du Commerce et de l'Artisanat (Utica) a annoncé la tenue d'une réunion, le lundi 10 mars 2025, entre des membres de son bureau exécutif, dont le président de l'organisation, Samir Majoul, et une délégation du Conseil Bancaire et Financier (CBF) conduite par son président, Néji Ghandri.

Selon un communiqué publié le 13 mars 2025, cette rencontre a porté sur la situation économique, financière et sociale du pays, ainsi que sur la coopération entre les deux organisations dans le but de renforcer la stabilité économique, stimuler la croissance nationale, favoriser le développement durable et améliorer l'attractivité du climat d'investissement. L'Utica et le CBF ont mis l'accent sur l'importance de développer des stratégies efficaces visant à garantir la durabilité des ressources nationales et à renforcer la capacité du pays à anticiper les crises.

La même source a également souligné l'importance du rôle de l'économie verte et de l'adaptation aux changements climatiques, en insistant sur la nécessité de mettre en place des solutions à long terme et de développer les sources d'énergie pour pallier le déficit dans ce domaine. Les deux organisations ont également évoqué la position stratégique de la Tunisie en tant que carrefour entre l'Europe, le monde arabe et l'Afrique.

Par ailleurs, l'Utica et le CBF ont salué l'utilisation de la plateforme "TuniChèque" et son succès, la considérant comme un pas en avant significatif dans le domaine de la numérisation et de l'innovation. Ils ont également abordé la question de la restructuration des entreprises classées par les banques afin de leur permettre d'accéder au financement et de préserver leur activité.

S.G