Les requins ont-ils toujours existé en Tunisie ?

Une empreinte fossile vieille de millions d’années

Les requins peuplent les eaux tunisiennes depuis des millions d'années, comme en témoignent de nombreux fossiles retrouvés dans le pays. Des dents de requins datant de différentes périodes géologiques ont été découvertes, attestant d’une riche diversité d’espèces, dont certaines ont aujourd’hui disparu. Ces vestiges montrent que la Méditerranée, et plus particulièrement les côtes tunisiennes, ont longtemps été un habitat privilégié pour ces prédateurs marins.

Une diversité encore bien présente

Aujourd’hui, les eaux tunisiennes abritent environ 40 espèces de requins, parmi lesquelles on retrouve des espèces emblématiques de la Méditerranée, telles que le requin bleu (Prionace glauca), le requin-taupe (Lamna nasus) ou encore le requin marteau (Sphyrna zygaena). Le golfe de Gabès constitue une zone particulièrement importante pour ces animaux, en raison de ses eaux peu profondes et riches en ressources, offrant un environnement propice à leur reproduction et à leur développement.

Les requins jouent un rôle écologique fondamental dans les écosystèmes marins, en régulant les populations de poissons et en contribuant à la bonne santé des fonds marins. Cependant, leur présence en Tunisie est de plus en plus menacée par l’activité humaine.

Une menace grandissante sur les populations de requins

Malgré leur importance pour l’équilibre marin, les requins font face à de nombreux défis en Tunisie. La surpêche représente l’un des dangers les plus préoccupants : la Tunisie est le deuxième plus grand pêcheur de requins en Méditerranée. Les captures, parfois accidentelles mais souvent ciblées, sont alimentées par la demande croissante en ailerons et en chair de requin. Certaines espèces sont aujourd’hui en déclin, victimes d’une exploitation excessive et d’un manque de réglementation stricte.

La dégradation des habitats marins constitue une autre menace majeure. La pollution, la destruction des zones de reproduction et le changement climatique fragilisent ces populations déjà vulnérables.

Vers une meilleure protection des requins ?

Face à cette situation alarmante, la nécessité de mettre en place des mesures de conservation devient cruciale. Certaines initiatives visent à mieux protéger les requins en Méditerranée, notamment par la création d’aires marines protégées ou la limitation des prises de certaines espèces menacées. Toutefois, des efforts supplémentaires sont indispensables pour assurer la survie des requins dans les eaux tunisiennes.

Préserver ces prédateurs millénaires est un enjeu écologique majeur. Leur disparition aurait des répercussions dramatiques sur l’ensemble des écosystèmes marins. La Tunisie, riche de son histoire maritime, pourrait jouer un rôle clé dans la sauvegarde des requins en Méditerranée, en renforçant la sensibilisation et en adoptant des politiques de pêche plus durables.