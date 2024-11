Société de transport du Sahel : la Fédération exige une enquête et une commission

La Fédération générale des transports a réagi au récent épisode de l'émission Les Quatre Vérités, diffusée sur la chaîne Elhiwar Ettounsi, qui a mis en lumière la situation critique de la Société de transport du Sahel.

Dans un communiqué publié le 20 novembre 2024, la Fédération a appelé à l’ouverture d’une enquête pour identifier les responsables de la dégradation de l’entreprise.

Elle a également demandé à la présidence de la République, à la présidence du gouvernement et au ministère du Transport de créer une commission spéciale afin d’étudier la situation de la société et de proposer des solutions concrètes.

La Fédération a souligné l’urgence de redresser cette entreprise publique en difficulté et de mettre en place des mécanismes de contrôle pour garantir un service de transport de qualité, au bénéfice des citoyens.

Le 8 novembre, fédération générale du transport avait déjà demandé l’ouverture d’une enquête sur la situation au sein de la Société de transport du Sahel.

La fédération générale du transport a déclaré avoir suivi avec intérêt la visite surprise du gouverneur de Sousse à l'atelier de maintenance des bus de l'entreprise. Cette visite a confirmé les préoccupations signalées à plusieurs reprises, notamment les infractions aux règles de sécurité des travailleurs, l'absence d'uniformes et l'encombrement des bus en panne dans l'atelier. Elle a alerté à plusieurs reprises les autorités sur ces abus, mais affirme que ses avertissements ont été ignorés ou minimisés. De plus, le directeur général aurait adopté une politique de représailles envers les syndicalistes, en ciblant les syndicats de Sousse et de Monastir.

S.G