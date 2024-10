Jumia prévoit de cesser ses activités en Tunisie

Jumia Technologies AG, la plateforme de commerce électronique de premier plan en Afrique, a annoncé, mercredi 16 octobre 2024, la cessation prévue de ses activités en Tunisie et en Afrique du Sud.

Cette décision, explique la société, a pour but de concentrer ses ressources sur ses marchés les plus prometteurs, qui présentent un potentiel de croissance plus fort.

Selon le PDG de Jumia, Francis Dufay, ces deux entreprises ne représentaient que 2,7% du total des commandes et 3% de la valeur brute des marchandises au cours des six mois clos le 30 juin.

« Nous pensons que c'est la bonne décision. Cela nous permet de recentrer nos ressources sur les neuf autres marchés, où nous voyons des tendances plus prometteuses en termes d'échelle et de rentabilité » a-t-il ajouté dans une déclaration accordée à l’agence Reuters.

Jumia a, rappelons-le, été créée par le français Jérémy Hodara en 2012 et est présente dans onze pays africains, au Portugal, en Chine et aux Émirats Arabes Unis. Juridiquement, c’est une entreprise française dont les principaux actionnaires sont notamment Orange, Axa, Goldman Sachs…

M.B.Z