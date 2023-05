Noureddine Boutar, Nabil Ammar, Haica… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 25 mai 202 :

Noureddine Boutar rentre enfin chez lui

Le directeur et fondateur de la radio Mosaïque FM, Noureddine Boutar, a enfin pu rentrer chez lui, en cet après-midi du jeudi 25 mai 2023, après avoir payé sa caution. Hier, la chambre d'appel près le pôle judiciaire financier a décidé de libérer Noureddine Boutar contre une caution d'un million de dinars, selon une publication de Mosaïque FM. Noureddine Boutar a également été interdit de voyage.

Nabil Ammar en visite en France, mardi 30 mai

La porte-parole du Quai d’Orsay Anne-Claire Legendre a fait savoir, jeudi 25 mai 2023, lors d’un point de presse rapporté par plusieurs médias français, que la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna rencontrera, mardi 30 mai 2023 à Paris, son homologue tunisien Nabil Ammar. « Nous aurons l’occasion de marquer et de réaffirmer notre soutien à la Tunisie et au peuple tunisien », a-t-elle dit. Elle ajoute que les deux ministres pourront « dialoguer de façon étroite sur l’ensemble du volet de coopération franco-tunisienne ».

La Haica dénonce la situation de la liberté d'expression et des médias

La Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (Haica) a publié, jeudi 25 mai 2023, un communiqué de presse où elle dénonce la situation de la liberté d'expression et des médias et appelle l'exécutif et le parlement à assumer leurs responsabilités. Voici le texte intégral du communiqué traduit en français : La Haica suit avec préoccupation les récents évènements survenus dans le secteur des médias en Tunisie, notamment ceux liés aux poursuites judiciaires qui ont visé les journalistes et les professionnels des médias, sans oublier la détérioration de la situation financière et sociale d'un certain nombre d’établissements médiatiques.

Samir Saïed affirme qu’il n'y a aucune intention de toucher à l’indépendance de la BCT

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Saïed, a nié toute intention du gouvernement tunisien à changer les statuts de la Banque centrale de Tunisie (BCT) ou de limiter ou altérer son indépendance. « Ce qui se dit sur la réduction des prérogatives de la Banque centrale sont des paroles vaines », a-t-il affirmé dans une déclaration à Bloomberg mercredi 24 mai 2022 à Charm el-Cheikh, en Égypte. « L'indépendance de la Banque centrale restera respectée sans aucune modification ».

Tunisie - Pourquoi l'UGTT porte plainte contre le gouvernement ?

Une récente information circulant sur plusieurs plateformes en ligne a suscité de vives réactions parmi les internautes. Selon ces publications, l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) aurait déposé une plainte contre le gouvernement tunisien.

Cette nouvelle a surpris et étonné de nombreux citoyens qui n'avaient pas prévu une telle action de la part de l'organisation syndicale. Certains internautes ont salué le courage de l'UGTT pour avoir osé affronter le gouvernement et porter plainte. Ils considèrent cette action comme une étape importante dans la lutte pour les droits des travailleurs et le maintien d'un dialogue social constructif.