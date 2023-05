Afek Tounes exige du gouvernement la vérité sur la situation financière de l’État

Le parti Afek Tounes a publié, jeudi 25 mai 2023, un communiqué, déplorant la situation économique du pays et exigeant du gouvernement la vérité sur la situation financière de l’État

Le parti a signalé sa préoccupation face à la persistance des pénuries de plusieurs produits de première nécessité et l’incapacité du pouvoir en place à trouver les solutions adéquates. Il a dénoncé, également, le recours au rafistolage et l’absence de réformes structurelles.

Afek Tounes a appelé le gouvernement à confesser la réalité de la situation financière du pays et de communiquer des détails sur le devenir de l’accord entre le gouvernement et le Fonds monétaire international (FMI). Le parti a condamné, dans ce sens, le déni et le mutisme qu’a adopté le gouvernement de Najla Bouden dans son traitement de ces questions vitales.

Le parti a dénoncé, par ailleurs, les violations et atteintes aux libertés ainsi que les poursuites engagées contre les journalistes et autres activistes, mettant en garde contre les abus et répressions qui touchent tout le monde en plus des politiciens et militants de la société civile.

N.J.