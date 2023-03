Report de la grève de la fédération générale de pétrochimie

La fédération générale de pétrochimie a annoncé le report de la grève prévue pour les 15 et 16 mars au 29 et 30 du même mois. La fédération a indiqué dans une publication Facebook du 13 mars 2023 que ce report résultait d'une entente au sujet de l'application du PV portant sur les augmentations salariales et signé entre l'UGTT et le gouvernement à la date du 14 septembre 2022.

La même publication comporte des photos de la réunion ayant abouti à cet accord avec la participation de la ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Neila Gonji, du secrétaire général adjoint de l’UGTT, Slaheddine Selmi et du secrétaire général de la fédération, Selouan Smiri.

S.G