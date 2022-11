McDonald’s Italie lance une sauce piquante en hommage au rappeur tunisien Ghali

Imprimer

Le géant du fast-food McDonald’s a lancé, dans sa chaîne en Italie, un menu spécial avec une sauce piquante en hommage au rappeur tunisien Ghali. C’est ce qu’a annoncé le jeune artiste dans un statut Facebook, dans la soirée de mercredi 9 novembre 2022.

« Aujourd'hui, vous pouvez enfin trouver la sauce Jimmy Hot dans tous les McDonald's en Italie avec mon menu ahahhahaa », a-t-il écrit son profil avec un enthousiasme juvénile.

Évoquant les jours les plus durs de son enfance, le rappeur a exprimé sa fierté d’avoir accompli ce petit rêve d’enfant. « Quand j'étais plus jeune, mes camarades de classe fêtaient leur anniversaire au McDonald's et moi, ne pouvant me le permettre, je le faisais chez Burger King. Mon ami imaginaire Jimmy a tout vu et je lui ai promis qu'en grandissant, j'attirerais l'attention de McDonald's et que je lancerai une sauce piquante comme la harissa ».

Ghali n’a pas manqué de souligner l’importance de rêver grand. « N'ayez pas peur d’exagérer quand vous rêvez, n'oubliez pas vos rêves au réveil et poursuivez-les tout au long de la journée, Ok ? », a-t-il lancé.

N.J