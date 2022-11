Kaïs Saïed discute avec Najla Bouden de sa participation à la COP 27

Le président de la République a reçu, mercredi 9 novembre 2022, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Cette rencontre a porté sur les résultats de la participation de la Tunisie à la COP 27 qui se tenait en Egypte, notamment, les discussions bilatérales qu’avait eu la cheffe du gouvernement avec un nombre de dirigeants et de responsables ayant participé à cet évènement.

L’entrevue a, également, permis d’aborder la situation générale dans le pays et les équilibres financiers de l’Etat. Dans ce contexte, le président de la République a exprimé sa volonté d’avoir une nouvelle approche pour ces affaires qui serait basée sur la justice et l’équité et sans que l’Etat n’abandonne son rôle social. Ainsi, il a souligné que la solution efficace devrait émaner de la volonté du peuple et qu’il n’y aurait pas de cession des établissements publics, comme le prétendaient certains.

Cette réunion a permis d’aborder l’affaire des victimes disparues à Zarzis et ailleurs, ainsi que la nécessité de faire face à la hausse inadmissible des prix, les pénuries de certains produits de base, qui sont parfois disponibles et d’autres pas à cause du monopole et de la spéculation illégitime.

S.H