Coronavirus – Pas de restrictions de déplacement pour le moment

Le professeur en microbiologie et membre de la Commission scientifique de lutte contre le Coronavirus, Amine Slim, a indiqué, mercredi 1er décembre 2021, qu’aucune restriction de déplacement ne serait imposée, pour le moment, notant que la Commission scientifique était en attente des résultats des études sur les spécificités du nouveau variant du Coronavirus, Omicron, détecté pour la première fois en Afrique du Sud.

Appelé également B.1.1.529, Omicron présente plusieurs mutations en comparaison avec les autres variants. Son comportement pourrait être imprévisible, selon les scientifiques. Les mutations détectées sont liées à la capacité du virus à résister aux vaccins, ce qui pourrait le rendre plus virulent, d’après l’OMS.

Dans une déclaration à la Tap, Dr Slim a précisé que la Tunisie adopterait, à compter de la semaine prochaine, une nouvelle technique de séquençage basée sur la technologie PCR pour identifier le variant responsable de l’infection en cas de contamination, en plus de la présence ou l’absence du virus SARS-Cov-2 dans l’organisme.

Cette technique permettrait, selon le scientifique, de déterminer si le sujet a été contaminé par le variant Alpha, Delta ou encore Omicron, découvert la semaine dernière en Afrique du Sud et plusieurs autres pays européens.

Il a ajouté que cette technique serait mise en place en prévision d’une éventuelle propagation du nouveau variant en Tunisie soulignant que la situation épidémiologique actuelle ne nécessite pas une fermeture des frontières.

La semaine dernière, le ministère de la Santé a, cependant, annoncé de nouvelles conditions d’entrée sur le territoire tunisien. Toute personne âgée de plus de dix-huit ans doit présenter un passe vaccinal. Les individus de plus de six ans doivent, eux, présenter une PCR négative réalisée 48 heures au plus tard avant l’embarquement. Les personnes n’ayant pas achevé leur schéma vaccinal sont, elles, tenues de se confiner pendant dix jours dans les centres aménagés.

N.J.