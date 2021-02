Sadri Aiech, nouveau DG de Car Pro

Sadri Aiech vient d’être promu officiellement au poste de directeur général Car Pro, concessionnaire de la marque japonaise Suzuki en Tunisie, suite à un changement de gouvernance. En effet, le groupe Chaïbi a opté pour la séparation entre le poste de président du conseil d’administration et celui de directeur général de la société. La nomination est devenue effective à la date du 22 décembre 2020, après la tenue du conseil d’administration.

Jusque-là, M. Aiech était le DGA du concessionnaire. Il avait rejoint les rangs de Car Pro en septembre 2020. Auparavant, il avait occupé pendant plus de 2 ans le poste de DG de Japanese Motors Company (JMC), distributeur officiel des véhicules particuliers de la marque Honda en Tunisie (juillet 2018-septembre 2020).

De mars 2009 à juillet 20018, Sadri Aiech était le directeur commercial de City Cars, concessionnaire de la firme automobile coréenne Kia Motors en Tunisie. Juste avant, d’octobre 2006 à avril 2009, il était le directeur marketing d’Artes et d’Adev, concessionnaires des marques automobiles Renault et Nissan.

Le nouveau DG est titulaire d’un DESS de Géomarketing à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) (2002) et d’une maîtrise en sciences de gestion (2000), BSc Degree in Management, de l’Université des sciences économiques et de gestion de Tunis III.

Le lancement commercial de Suzuki en Tunisie s’est fait en 2017. Actuellement, la marque japonaise s’est positionnée à la quatrième place des ventes sur le marché des VP en 2020 avec 2.851 unités immatriculées contre 2.072 en 2019. Sa part de marché est passée de 5,7% en 2019 à 7,6% en 2020.

Car Pro couvre la totalité des segments de véhicules, allant de la mini citadine la Celerio (disponible également en version populaire) au mythique SUV la Suzuki Vitara sans oublier les best sellers de la marque en Tunisie : la citadine Suzuki Swift, la citadine tricorps la Suzuki Dzire et le nouveau mini SUV le Suzuki S-presso. La société propose également à la vente la cinquième génération du Suzuki Jimny, un offroader compact aux capacités de franchissement exceptionnelles et le monospace 7 places le Suzuki Ertiga disponible en deux versions BVM et BVA.

En un peu moins de quatre ans d’existence, le concessionnaire a commercialisé plus de 8.300 véhicules, soit autant d’unités que ses allocations d’importation lui permettent de vendre.

I.N