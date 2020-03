Covid-19 : que pensent les experts des mesures économiques annoncées ?

L’économie tunisienne souffrait déjà bien avant que ne survienne la pandémie du coronavirus. Les entreprises appréhendaient l’épidémie et ses répercussions. L’annonce du couvre-feu a attisé la crise, le confinement total n’a fait qu’augmenter les craintes des entreprises tunisiennes quant au contenu des mesures d'accompagnement, 80% du tissu tunisien étant composé de TPE et de PME. Mais, les mesures annoncées la veille par le chef du gouvernement ont redonné espoir à bon nombre d’entreprises, même si les avis des experts sont partagés.

2019 a été une année difficile et 2020 lui a emboité le pas et cela sans tenir compte de la pandémie mondiale du Covid-19. Sur l’ensemble de l’année 2019, l’économie a enregistré une croissance de 1% mais les résultats préliminaires indiquent que le PIB en volume a enregistré une croissance de 0,1% par rapport au 3ème trimestre 2019. Avec le retard de la prise de fonction du gouvernement et une économie en stand-by, 2020 ne s’annonçait pas mieux. Jusqu’à l’arrivée du Covid-19 dans la région et avant-même son arrivée en Tunisie, les principaux marchés d’export Européens étaient très touchés.

L’annonce du premier cas de contamination en Tunisie a changé complètement la donne, révélant une possible crise sanitaire, qui depuis est devenue réelle. Les informations venues d’Italie n’ont pas été du tout rassurantes avec un nombre de décès de plus en plus important chaque jour, accélérant la prise de décisions drastiques et urgentes pour protéger des vies, mais qui entravaient l’économie.

Certes, la Banque centrale de Tunisie (BCT) avait décidé la baisse du taux directeur de 100 points de base pour se situer à 6,75% ainsi que d’autres mesures exceptionnelles de report de remboursement allant jusqu’au rééchelonnement de crédits, passant par la gratuité du service de retrait par DAB, la suspension de toute commission appliquée sur le paiement électronique et la mise à disposition de cartes bancaires gratuites. Ceci, a été jugé insuffisant par les entreprises qui se trouvent aujourd’hui au bord de la faillite à cause de l'épidémie du Covid-19, comme l’explique si bien le patron des patrons Samir Majoul.

Ainsi, des mesures de soutien aux entreprises tunisiennes, notamment TPE et PME, à la hauteur de la crise, la pire depuis la révolution, étaient donc très attendues. Ce qui a été fait la veille par le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, samedi 21 mars 2020 pour un coût avoisinant les 2,5 milliards de dinars. Au menu, des mesures exceptionnelles, dont certaines très attendues comme la récupération des trop perçus fiscaux dans un délai d’un mois ou la réévaluation des actifs immobilisés à leur valeur réelle, le tout en exonérant la plus-value.

Les entreprises tunisiennes pourront ainsi respirer pendant 3 à 6 mois, avec les reports des échéances fiscales, sociétales et même bancaires. Elles seront aussi soulagées des opérations de contrôle fiscal, étant suspendues, outre le report de toutes les procédures de taxation d’office et d’opposition.

Les entreprises les plus touchées par l’impact de l’épidémie du coronavirus pourront, en plus, bénéficier d’un rééchelonnement de leur dette fiscale pouvant atteindre 7 ans, d’une suspension des paiements des intérêts de retard dus durant une période de 3 mois à compter du 1er avril jusqu’au 30 juin 2020, d’un crédit de TVA sur une période de 6 mois ainsi que d’une suspension immédiate de paiement de toutes taxes, redevances.

Le gouvernement annonce aussi la création d’un Fonds de garantie de 500 MD mobilisé jusqu’au 31 décembre 2020 pour les nouveaux crédits d’exploitation, de gestion et de maintenance accordés par les banques ; la mobilisation d’une enveloppe de 300 MD supplémentaires de soutien et de dynamisation des PME ; la création d’un Fonds d’investissement d’un montant de 500 MD dont l’objectif serait de financer les entreprises, notamment celles évoluant dans des secteurs stratégiques ; la prise en charge par l’Etat de 3 points de pourcentage entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement et le taux du marché monétaire ; la création d’un Fonds d’investissement d’un montant de 100 MD à l’initiative de la CDC ou Fonds relais pour le rachat des participations des Sicar dans des entreprises actives dans des secteurs stratégiques et qui éprouvent des difficultés.

Autres décisions, la création par la CDC d’un instrument financier doté de 100 MD pour permettre aux établissements hospitaliers publics d’acquérir des équipements, la suspension du régime de la TVA pour les distributeurs-grossistes de médicaments et les pharmacies, l’amnistie sur les amendes douanières à hauteur de 90% du montant de l’amende constatées ou faisant l’objet d’une procédure douanière avant le 20 mars 2020 et la suspension des indemnités de retard dans l’exécution des marchés publics pour les entreprises impactées par l’épidémie du Covid-19.

Des mesures qui ne tiennent pas compte de celles prises par la BCT telle que la baisse du taux directeur de 100 points de base ou par les établissements de crédit de reporter de 6 mois le remboursement des échéances de crédit échus.

Jusqu’à cet instant, les organisations nationales, telles que l’Utica, l’UGTT et l’UTAP, n’ont pas réagi aux mesures annoncées par le chef du gouvernement. Idem pour les partis ou personnalités politiques qui n’ont pas largement commenté les décisions de la veille.

Les experts économiques ont été aussi avares de paroles. D’autres ont à peine commenté les mesures. Ainsi, l'expert-comptable Walid Ben Salah a estimé, ce dimanche 22 mars 2020, dans un post Facebook, que les mesures annoncées sont positives vu les ressources limitées du pays. Il a estimé aussi qu’il y a certaines mesures qui peuvent être améliorées, souhaitant qu’elles ne soient pas sabotées par la bureaucratie.

L’expert économique et président d’honneur de l’Ordre des experts comptables Nabil Abdellatif pense, quant à lui, que les décisions de M. Fakhfakh comportent les mesures nécessaires, dans l’attente de leur application et leur développement sur terrain. Dans un post Facebook, il a souligné l’importance de s’unir en cette période difficile.

L'expert en économie Moez Joudi a été plutôt dans une approche critique, comme à son habitude, même s’il a soutenu les mesures. Il s’est interrogé sur la source de financement des mesures annoncées, notamment les 2,5 de milliards de dinars, alors que les recettes seront reportées pour des dépenses augmentées.

« Bonne chance, nous sommes tous sur la même barque et nous ne voulons pas qu'elle coule peu importe les circonstances ! », a-t-il affirmé.

En outre, il revient à la charge ce dimanche matin critiquant vivement le chef du gouvernement, qui selon lui, a quelque peu menacé les grands groupes tunisiens : « S’il a des soupçons ou des doutes quant à l'intégrité de ces groupes, qu'il opère des contrôles fiscaux et qu'il vérifie leur conformité aux lois et aux règles en vigueur. Le langage de la menace et des expropriations doit cesser, c'est ce qui a ruiné le pays ! ».

M. Joudi a, par ailleurs, souligné le fait que le chef du gouvernement a omis dans son discours d'évoquer les entreprises publiques qui sont dans une situation catastrophique et estime qu’il devait être aussi être plus ferme envers les barons de la contrebande.

La Tunisie passe par une situation critique. Sa survie dépend de deux choses, la réussite du confinement et du sauvetage des entreprises tunisiennes, ce qui équivaut au final au sauvetage des emplois et des ressources de l’Etat. Les efforts donc doivent se concentrer sur ces deux objectifs vitaux pour préserver la Tunisie du Covid-19 et de ses retombées néfastes en termes de pertes humaines et de répercussions économiques négatives.

Imen NOUIRA