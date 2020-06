La réaction provocatrice de Arbia Hamadi

La bloggeuse Arbia Hamadi a réagi, ce lundi 8 juin 2020, à la décision de justice concernant l'affaire l’opposant à Slim Chiboub. Alors qu’elle l’accusait de harcèlement sexuel, Slim Chiboub a été acquitté par la justice et a bénéficié d’un non-lieu.

Et c’est en postant sa photo avec son mari, que la bloggeuse a voulu montrer à l’opinion publique la solidité de son couple et prouver qu’elle n’a pas été affectée par cette décision. Une photo, qui a été très partagée sur les réseaux, notamment, par les internautes qui remettaient en cause la version de Arbia Hamadi, estimant que l’affaire était montée de toutes pièces.

Face aux réactions virulentes, Arbia Hamadi a fait suivre cette photo par un statut essayant de tourner en dérision les propos qui la visaient, soulignant à la fin qu’elle attend, sereinement, un éventuel procès pour allégations mensongères. Une réaction estimée provocatrice, par certains observateurs, qui estiment que Arbia Hamadi ne chercherait qu’à gagner un quart d’heure de gloire de plus.

Rappelons qu'il y a un mois de cela, Arbia Hamadi a publié une vidéo pour lancer un appel de détresse aux Tunisiens en général et au bâtonnier des avocats en particulier ainsi qu’aux artistes arabes et aux médias, en raison « des attaques et des humiliations » qu’elle affirme subir après avoir porté plainte contre l’homme d’affaires Slim Chiboub, qu'elle accuse d’harcèlement sexuel. Elle a, également, menacé de s’immoler avec de l’essence à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis si elle ne bénéficie pas d’un procès équitable.

S.H