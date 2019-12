Néji Jmal: il vaut mieux un gouvernement politique désigné par le président

Le député Ennahdha et membre du conseil de la Choura, Néji Jmal a publié un statut, le dimanche 29 décembre 2019, qu’il est convaincu qu’un gouvernement politique mis en place par le président de la République est plus apte à relever les défis.

« Les développements de la formation du gouvernement Habib Jamli me font douter de son efficacité et de sa capacité à sortir le pays de la crise actuelle. Pour cela, je suis convaincu qu’un gouvernement politique mis en place par le président de la République est plus apte à relever les défis, parce qu’il bénéficie d’un large soutien politique », indique Néji Jmal.

Il a ajouté qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Tunisie d’être dirigée par un gouvernement d’administration sans appui partisan. « Il n’est pas, aussi, dans l’intérêt du mouvement Ennahdha d’assumer, à lui seul, le bilan d’un gouvernement où il n’a pas participé, ni été consulté pour le choix de ses membres ».

S.H