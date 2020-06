Haykel Mekki : Rached Ghannouchi doit rendre des comptes !

Le député du bloc démocrate, Haykel Mekki, a affirmé, dans une déclaration accordée ce mercredi 3 juin 2020, que la plénière consacrée aujourd’hui à l’audition du président de l’ARP, Rached Ghannouchi, « prouve que le président du parlement n’a pas le droit de jouer avec les intérêts de la Tunisie ».

« Le président du parlement doit respecter la constitution et les prérogatives accordées au président de la République et il n’a pas le droit d’intervenir dans les affaires diplomatiques ou d’impliquer la Tunisie de quelque manière que ce soit dans le conflit libyen. Tout ceci doit être clarifié aux Tunisiens, et Rached Ghannouchi est condamnable légalement car il a violé la constitution et le règlement intérieur de l’ARP » a-t-il poursuivi.

Rappelons que la plénière d’aujourd’hui sera consacrée au débat sur la diplomatie parlementaire. On a d’abord parlé d’une audition de Rached Ghannouchi, que certains partis continuent à défendre, mais pour nuancer le propos d’autres ont préféré parler d’un débat et non d’une audition.

Haykel Mekki a estimé, pour sa part, que le président de l’ARP devra répondre de ses actes. « Si nous condamnons l’appui de Rached Ghannouchi au camp El Sarraj cela ne veut pas dire que nous sommes avec un autre camp, loin de là. Nous condamnons toute intervention en Libye dont l’intervention militaire et l’occupation turque de la Libye et toutes les autres. Nous sommes avec un dialogue exclusivement libyen et nous alignons notre position à celle du président Kaïs Saïed, ni plus ni moins » a-t-il ajouté.

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple et président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi s’était entretenu le 19 mai au téléphone avec le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale libyen Fayez El Sarraj.

L’annonce a été faite par la page Facebook du gouvernement d'union nationale libyen, mais rien n’a été communiqué sur la page officielle du Parlement jusqu’à ce que les médias aient abordé la question. Un communiqué avait été publié par la suite.

Dans ce communiqué, le président du Parlement a exprimé son soulagement de la reprise des bases situées près des frontières tunisiennes par la partie "légitime", en soulignant qu'une solution militaire au conflit libyen n'aboutira pas.

L’expression de cette position et l’initiative d’appeler El Sarraj ont créé la polémique et conduit de nombreux partis à exiger les explications de Rached Ghannouchi.

M.B.Z