Abir Moussi : Nous allons déposer une plainte contre la décision du bureau de lARP !

La présidente du PDL, Abir Moussi, a estimé que le refus de l’ARP, d’auditionner le président du parlement, annoncé ce jeudi 7 mai 2020, est un moyen de couvrir Rached Ghannouchi par tous les moyens.

Abir Moussi a souligné que la présidence de l’ARP publie sur sa page des informations erronées en cachant certaines activités et en inventant d’autres. Elle a souligné que ces activités consistent principalement en des contacts tenus avec des parties étrangères et particulièrement le président turc Recep Tayyip Erdoğan.

« S’il ne se sentait pas coupable de quelque chose, il ne ferait pas les choses en cachette. Ses mouvements sont suspects et le bureau de l’assemblée qui a prétexté des raisons légales pour refuser notre demande fait preuve d’un abus de pouvoir manifeste » a déclaré Mme Moussi, ajoutant qu’Ennahdha n’est renforcé que par l’appui et les manigances des autres partis dont les promesses électorales sont mensongères, qui ne cessent de défendre Rached Ghannouchi et de vouloir entrer dans ses bonnes grâces.

« La décision du bureau de l’ARP n’a aucun sens car il n’y a eu aucun vote mais c’est une démonstration de force pour dire qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent et Rached Ghannouchi continue de nous prendre pour des idiots. Que soient maudits ceux qui tendent des bouées de sauvetage au parti des frères, qui ont menti à leurs électeurs » a-t-elle poursuivi.

Abir Moussi a affirmé qu’une plainte sera déposée et que la justice sera saisie pour ouvrir une enquête sur la nature des relations qu’entretient Rached Ghannouchi avec le président d’un pays étranger.

M.B.Z