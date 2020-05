Bhiri accuse des parties tunisiennes de soutenir Haftar

Reçu sur le plateau de l’émission « Houna Shems » sur Shems FM, le président du bloc parlementaire du parti islamiste Ennahdha, Noureddine Bhiri, a accusé des parties intérieures en Tunisie de soutenir le maréchal libyen Khalifa Haftar.

«Des médias tunisiens – radio et télévision nationales, entre autres – et certaines parties officielles, considèrent aujourd’hui Fayez al-Sarraj et son gouvernement d’entente nationale – reconnu par la communauté internationale – comme milices et les forces rebelles de Khalifa Haftar comme armée nationale», a déclaré Noureddine Bhiri.

Qualifiant cette prise de position d’insensée, Noureddine Bhiri a précisé que lesdites interventions – opérées en coordination entre des parties tunisiennes et des forces régionales et internationales – s’inscrivaient dans le cadre d’une tentative de camouflage visant à maquiller la défaite de Khalifa Haftar en Libye et, essentiellement, celle des pays qui l’appuyaient.

Le président du bloc parlementaire d’Ennahda a esquivé la question sur l’identité des parties et forces locales, régionales et internationales évoquées mais n’a pas manqué de les appeler à épargner leur argent et à le garder pour leurs proches «car les prix du pétrole ont chuté».

N.J