Wajdi Dhouib : le secteur de la chaussure et du cuir est mourant

Le président de la Chambre nationale du cuir et les chaussures, Wajdi Dhouib est intervenu sur les ondes de la Radio nationale au sujet du secteur du cuir et de la chaussure.

« Le secteur est mourant » a déclaré l’invité de Nabila Abid en évoquant la dure période que le secteur avait vécue à partir de 2011. Il a également déploré la faiblesse de l'État, l’instabilité politique et l’absence de toute forme de contrôle durant cette période produisant ainsi un climat de concurrence déloyale qui a favorisé cet état déplorable du secteur.

« Si nous n’instaurons pas des réformes positives dédiées à ce secteur, le nombre des artisans sera réduit de moitié vers la fin de 2025 » a déclaré l’invité de « Youm Said ». En effet, depuis la révolution du 14 janvier 2011, le nombre d'entreprises actives dans ce secteur a fortement diminué, passant de 520 à 193. Selon lui, ce chiffre pourrait encore baisser.

M. Dhouib a dit que le secteur comptait auparavant 80 000 artisans et que les exportations avaient atteint 2252 millions de dinars à la fin de 2023, malgré les difficultés. Il s'est aussi inquiété de la situation désastreuse du marché de la chaussure en Tunisie, malgré un cadre juridique important, et de la prolifération de chaussures usagées et de contrebande.

« Nous payons 57% de nos revenus comme impôt, et nous nous retrouvons dans une concurrence avec un autre secteur qui ne paye absolument rien » a affirmé l’invité de Nabila Abid en affirmant également que c’est le consommateur qui est la première victime des chaussures non contrôlées et non analysées présentes sur le marché.

Wajdi Abid a affirmé que les artisans du cuir et des chaussures demandent simplement une concurrence juste. Il a aussi mentionné que Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, a promis la tenue d'un conseil ministériel restreint sur ce secteur. Il a fait remarquer que la Tunisie compte quatre centres de formation pour ce secteur, mais aucun étudiant ne s'y est inscrit cette année.

La loi sur la mention de la composition des produits et leur origine n'est pas respectée. Wajdi Dhouib a déclaré que la chaussure est constituée de nombreux éléments, pouvant atteindre 37, fournis par des entreprises tunisiennes. Malheureusement, nous avons perdu 70% de ces entreprises. L'invité de "Youm Said" a demandé un renforcement des contrôles sur le marché, une révision de la loi fixant le prix de référence des chaussures importées en l'augmentant, et enfin la réalisation d'analyses sur les produits.









H.K