Incendie de l’entrepôt de remplissage de gaz de la SNDP-Agil : un agent décédé des suites de ses brûlures

Imprimer

Un des héros, qui ont combattu l’incendie qui s’est déclaré le 14 mars 2024 dans un entrepôt de remplissage de gaz de la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP-Agil) à Radès, est décédé, dans la soirée du mardi 26 mars 2024, des suites de ses brûlures. C’est ce qu’a confirmé, mercredi 27 mars 2024, le PDG de la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP-Agil), Khaled Bettine.

Le responsable a indiqué, au micro de Jihene Miled dans une intervention téléphonique dans l'émission Romdhan Ennes, sur Mosaïque Fm, qu’il s’agit de l’agent de la SNDP-Agil, Slim Ben Jemia, marié et père de deux enfants. Il a profité de l’occasion pour présenter ses condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues.

S’agissant du reste des blessés, deux sont encore hospitalisés au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous. Ils ne sont pas dans un état critique. Ceux qui sont sortis de l’hôpital ont été pris en charge par une clinique privée dans la capitale pour avoir accès à des soins spécifiques de la part de spécialistes dans les grands brûlés (certains y sont admis alors que les autres viennent pour recevoir des soins et changer leurs pansements). Leur état de santé est en train de s’améliorer, a indiqué le PDG.

Khaled Bettine a également indiqué, en réponse à une interrogation de l’animatrice, que le montant des dégâts matériels subis n’a pas encore été déterminé, mais les assurances et les experts y travaillent. Idem pour les causes de l’incendie qui ne sont toujours pas connues. Et de spécifier qu’on est en train d’enquêter sur les événements : il y a deux commissions chargées de ces investigations une du ministère de l’Industrie et l’autre de la société outre l’investigation sécuritaire et judiciaire.

Un incendie s’est déclaré, 14 mars 2024, dans un entrepôt de remplissage de gaz de la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP-Agil) à Radés. 35 personnes y ont été blessées.

I.N.