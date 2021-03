Adel Grar revient sur les cessions de Carthage Cement, d’Alpha Ford et de Shems Fm

Le PDG d'Al Karama Holding, Adel Grar, est revenu, mardi 23 mars 2021, sur les cessions opérées par Al Karama Holding pour le compte de l’Etat en 2020, notamment celles de Carthage Cement, d’Alpha Ford et de Shems Fm, trois dossiers brulants.

Au micro de Wassim Ben Larbi dans son émission Expresso sur Express Fm, M. Grar a confié que « chaque année une société importante ou une société connue ainsi que de multiples petites entreprises non connues seront vendues, selon le programme préétabli ».

« Nous avons quatorze dossiers ouverts en parallèle pour cession et chaque fois qu’une opération est entravée, on avance dans une autre opération. Notre rythme est d’environ 200 millions de dinars (MD) de cession par an. Mais on s’attend à ce que le montant de 2021 soit plus conséquent, notamment à cause de la cession de Carthage Cement qui devra rapporter des centaines de millions de dinars », a-t-il avoué.

S’agissant du dossier de Carthage Cement, le PDG d'Al Karama Holding a estimé que le plan de redressement a été réalisé avec succès. « La société a promis de tripler son résultat d’exploitation, ce qu’elle a fait, malgré la crise du Covid-19. Elle a réalisé un RBE de 101 MD contre environ 30 MD en 2018. En 2021, nous suivons le même rythme et Carthage Cement est le leader du secteur avec 23 à 24% de part de marché. La société gère différemment ses dettes et n’a pas oublié ses actionnaires. La société fera demain son assemblée générale ordinaire (AGO) : elle a réalisé un bénéfice de 19 MD et on s’attend que l’année prochaine les bénéfices dépassent les 50 MD. Elle continuera à poursuivre son business plan », a-t-il indiqué.

A lire également Les 5 candidats en lice pour l’acquisition de Carthage Cement

En ce qui concerne la cession de la société, M. Grar a précisé que l’ouverture des plis est prévue pour la dernière semaine du mois de mai prochain et qu’il y a cinq investisseurs qui suivent de près le processus. Certains de leurs dirigeants sont venus visiter l’usine ou ont planifié de de le faire.

En ce qui concerne le dossier de cession d’Alpha Ford, Adel Grar a expliqué : « Nous avons reçu une offre financière et nous attendons les autorisations de la part de la Banque centrale de Tunisie et du ministère du Commerce et l’opération sera finalisée dans les prochaines semaines ».

Et de noter : « Nous avons passé 18 mois avant l’appel d’offre et six mois après l’ouverture des plis dans les démarches administratives ». Il a révélé que le prix de cession est de 57,75 MD.

S’agissant de Shems Fm, Adel Grar a rappelé que les deux appels publics d’offres avaient échoué. Donc, la piste de contacts directs pour des transactions de gré à gré a été privilégiée. La deuxième tentative de contact direct a abouti à des offres libres (sans restriction de cahier de charge, chacun venant avec une proposition). La commission de gestion des avoirs confisqués a choisi la meilleure offre et nous a demandé de gérer le dossier.

« Les choses ont pris du temps car il y a eu un quiproquo, nous sommes en train de trouver un terrain d’entente », a-t-il soutenu en rappelant qu’il y avait une étape importante à passer : la Haica doit donner son accord pour la cession et la réunion tenue la veille avec l’investisseur était à cet effet.

« On est en train d’avancer dans le dossier de cession mais rien n’est garanti », a-t-il souligné.

En ce qui concerne la nouvelle nomination à la tête de la radio et son timing, le PDG d'Al Karama Holding a affirmé que la commission de gestion dans les avoirs confisqués a désigné un directeur général pour remplacer l’administrateur délégué qui était en place depuis douze ou treize mois et qu’on ne pouvait pas céder une société sans directeur général.

« Ce qui se passe n’encourage pas les investisseurs à investir », a-t-il admis en réponse à une interrogation de l’animateur.

Interrogé sur les prochains dossiers de cession, Adel Grar a indiqué qu’il y aura celles de la vente des participations minoritaires dans Adwya et dans Nouvel Air qui démarreront cette année outre plusieurs autres cessions de petites entreprises.

I.N