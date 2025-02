Procès d’Abir Moussi : le comité de défense dénonce des irrégularités et se retire

Le comité de défense de l’avocate et présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a annoncé, lors d’une conférence de presse tenue le lundi 3 février 2025, son boycott du procès d’Abir Moussi suite aux multiples atteintes à la loi qu’il a constatées.

L’avocat Ali Bejaoui a d’abord précisé que le comité de défense s’était réuni après avoir reçu une lettre d’Abir Moussi, dans laquelle elle demandait à ses avocats de ne plus la représenter devant les tribunaux.

Le comité de défense a ensuite relevé et dénoncé l’irrespect des procédures légales dans les affaires de l'Isie et du bureau d’ordre. Il a également dénoncé le silence de l’Ordre des avocats face aux atteintes subies par Me Moussi.

« Une seule partie de l’affaire a été entendue, et c’est le ministère public. En contrepartie, nous n’avons pas été entendus », a déclaré Ali Bejaoui. Il a poursuivi : « Lors de la phase d’instruction, nous avons revendiqué la consultation des enregistrements des caméras de surveillance ainsi que l’audition de l’huissier de justice présent lors de l’affaire dite du bureau d’ordre en tant que témoin. Nos deux revendications ont été refusées, ce qui ne peut être qualifié que d’exclusion du comité de défense. »





Le comité a ensuite énuméré une série d’atteintes aux droits de la présidente du PDL, telles que l’interdiction pour son comité de défense de l’accompagner lors de la phase de première instance dans l’affaire relative à l’Isie, ainsi que le refus de fournir le nom de la page qui n’a pas respecté le silence électoral afin de vérifier l’identité de la partie responsable.

« Si nous continuons dans cette voie, avec une justice dirigée par des notes, le comité de défense ne sera qu’un simple décor dans une affaire judiciaire qui n’a aucun lien avec la justice », a poursuivi Ali Bejaoui.

Suite à ce constat, le comité de défense d’Abir Moussi a décidé de se retirer de ce processus judiciaire, de boycotter les chambres criminelles devant lesquelles Abir Moussi comparaîtra, et d’envoyer une lettre à l’Ordre des avocats à Tunis afin de l’appeler à ne pas désigner d’avocats pour défendre la présidente du PDL. Une campagne de communication à l’échelle nationale sera également lancée pour sensibiliser les avocats à ces atteintes.

Il a également annoncé qu’Abir Moussi serait présente aux procès, mais dans un silence total, et a demandé que les audiences soient diffusées en direct.

H.K