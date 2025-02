Mise en service de la plateforme Tunichèque

La plateforme électronique unique des transactions par chèque, « Tunichèque », entre officiellement en service, dimanche 2 février 2025, selon l'annonce préalablement faite par la Banque centrale de Tunisie (BCT).





Selon le gouverneur de la BCT, la plateforme constitue, en effet, un nouveau pilier qui vient s'ajouter à l'infrastructure de paiement, visant davantage de modernisation et de solidité, de nature à renforcer la confiance dans les moyens de paiement, à renforcer la sécurité des transactions financières et à améliorer l'accès aux services bancaires et l'inclusion financière.





Tunichèque offre aux émetteurs de chèques la possibilité d'accéder à des informations sur leurs comptes, tandis que les tireurs peuvent confirmer la disponibilité des fonds, tout en garantissant qu'il n'y a pas d'entraves légales.







En effet, le bénéficiaire peut scanner le QR Code présent sur les nouveaux formats des chèques à travers la plateforme. Un code est envoyé à l'émetteur qui doit le soumettre au tireur. Cette première étape permet de vérifier l'identité de l'émetteur. Une fois cette étape effectuée avec succès, le tireur peut s'assurer qu'il n'y a aucune entrave à l'acceptation du chèque (date de validité, non dépassement du plafond, compte ouvert…) et peut bloquer la somme indiquée sur le chèque.





S.H