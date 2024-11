Imed Daïmi : Kaïs Saïed ne bénéficie plus d'aucune période de grâce

Imprimer

Après avoir été condamné à 18 mois de prison, l’ancien candidat à la présidentielle et président de l’Observatoire Raqabah, Imed Daïmi, a publié une vidéo le samedi 16 novembre 2024 pour s’adresser au peuple tunisien. Dans cette intervention, il est revenu sur la situation politique et institutionnelle actuelle, en critiquant vivement la gestion du président Kaïs Saïed.

Imed Daïmi a affirmé que Kaïs Saïed avait été reconduit à la tête de l’État à travers des élections marquées, selon lui, par de nombreux dépassements. Toutefois, plusieurs semaines après, aucun changement significatif n’a été observé.

« Kaïs Saïed avait bénéficié d'une période de grâce durant son premier mandat. Aujourd’hui, ce privilège n’est plus possible. Il paie désormais les conséquences de ses mauvais choix et tente de rejeter la responsabilité sur ceux qu’il a lui-même désignés. Certains dirigeants et hauts cadres, par peur ou opportunisme, continuent de le suivre dans ses orientations et cherchent à embellir une situation qui s’aggrave. Ils adoptent une politique de fuite en avant, sans réaliser qu’ils sont devenus une partie du problème, et non de la solution », a-t-il déclaré.

Imed Daïmi a également annoncé qu’il intensifierait ses efforts pour informer les Tunisiens à travers une série de vidéos. « Notre objectif n’est pas de diffamer ou de dénigrer, mais de révéler les vérités dans l’intérêt de la Tunisie. Nous voulons présenter une vision claire et dénoncer les manœuvres visant à tromper les citoyens », a-t-il ajouté.





S.H