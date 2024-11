Kamel Maddouri adresse une circulaire aux gouverneurs

La présidence du gouvernement a publié, mardi 12 novembre 2024, une circulaire adressée aux gouverneurs, les appelant à lui fournir des rapports quotidiens sur l’approvisionnement des différents besoins du citoyen ainsi qu’une liste mensuelle sur les projets d’investissement en cours de réalisation, leur avancement et les solutions proposées aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer.

Dans cette circulaire, le chef du gouvernement Kamel Maddouri appelle également les gouverneurs à veiller au bon fonctionnement des services fournis aux citoyens au niveau des différentes administrations et à intensifier les contrôles pour relever et sanctionner tout manquement.

Les gouverneurs sont aussi appelés à coordonner avec les services régionaux et centraux pour renforcer la protection des biens publics et de l’État contre toute forme de dégradation ou d’exploitation illégale « surtout en ce qui concerne les terres domaniales ».

Ils sont exhortés à unir leurs efforts avec toutes les structures concernées pour veiller à la propreté et au respect de l’environnement ainsi que l’entretien des bâtiments et des espaces verts en sanctionnant toute violation commise dans ce sens.

Les gouverneurs sont appelés à veiller à la réalisation des projets publics dans les délais et à renforcer le rôle des commissions régionales concernant le contrôle des prix, l’approvisionnement régulier et la lutte contre le commerce parallèle et le monopole.

M.B.Z