Le message poignant de la fille de Sonia Dahmani

La fille de Sonia Dahmani, Nour Bettaïeb a publié, dimanche 9 juin 2024, un message pour rappeler l'injustice subie par sa mère placée en détention depuis trente jours.

Dans son message, Nour Bettaïeb a indiqué :

"Nous y sommes.

Je craignais d'atteindre ce jour.

Je craignais ce qu'il signifiait.

30 jours que ma mère est derrière les barreaux.

Sans procès.

Sans jugement.

Simplement détenue indéfiniment jusqu'à ce que quelqu'un en décide autrement.

Je reçois encore des messages de personnes dont les proches sont emprisonnés depuis des mois sans procès.

J’ai toujours été au courant de ce problème en Tunisie. Ma mère en a parlé. Elle a mis en garde contre la direction que prenait notre pays. Elle n'avait pas peur de parler. Et maintenant, elle en paie le prix.

Combien de victimes encore? Dans quel monde vivons-nous? Dans quel pays vivons-nous?

Ma mère est toujours en prison. Sans procès. Je sais que je me répète, et en écrivant ces mots encore et encore, je n'arrive toujours pas à croire que ma famille traverse ce cauchemar. Que quelqu'un mette fin à cette folie. Libérez Sonia ! Liberté pour ma mère !"