Salwa Abassi : les fuites du bac ont pour but de me mettre dans l'embarras

La ministre de l’Éducation, Salwa Abassi a affirmé qu’on cherchait à faire fuiter les examens des épreuves du baccalauréat afin de lui porter atteinte. « Alors que j’effectue encore en tant que ministre ma tournée, on fait fuiter, dans le but de frauder, des examens sur quelques pages abjectes, criminelles et douteuses sur Facebook », a-t-elle poursuivi.

S’exprimant le 5 juin 2024 durant « Sea Saïda » de Jaafer Guesmi sur Diwan Fm, Salwa Abassi a critiqué le recours à de telles pratiques tout en assurant qu'il s'agissait d'une tentative de semer le doute et de la mettre dans l'embarras. Elle a expliqué que les énoncés des examens ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux près de vingt minutes après le démarrage des épreuves du baccalauréat. Elle a, aussi, considéré que la Tunisie n’était pas sécurisée sur le plan cybernétique.

« Il s’agit d’une fraude et non d’une fuite… On cherche à me troubler et à semer la confusion… Le ministre de l‘Intérieur est en train de barrer la route à la fraude et nous avons installé des appareils de brouillage de réseau et de détection de fraude… Le plus grand mécanisme de détection reste les commissions de correction », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, Salwa Abassi a révélé que les examens du bac coûtaient 26 millions de dinars à l’État.

