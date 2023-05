Kaïs Saïed rappelle à Marouane El Abassi le rôle de la Ctaf

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu aujourd'hui, mercredi 24 mai 2023, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi, au palais de Carthage.

Lors de cette rencontre, le gouverneur de la BCT a remis au président de la République, les états financiers de la banque pour l'année 2022, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.





La réunion a également abordé le rôle crucial de la commission tunisienne des analyses financières (Ctaf) dans la détermination des sources de financement suspectes de certaines parties suspectes et qui continuent d’en bénéficier.

« Il n'est plus un secret que l'argent circule illégalement et il n'est plus acceptable que ceux qui en profitent restent dans l’impunité et sans reddition des comptes conformément à la loi », lit-on dans le texte du communiqué de la présidence de la République.





S.H