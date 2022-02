Kaïs Saïed, Parlement, congrès de l’UGTT … Les 5 infos de la journée

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 16 février 2022 :

Kaïs Saïed se rendra en Belgique pour le Sommet UE-UA

Le président de la République, Kaïs Saïed, se rendra en Belgique pour assister au sixième Sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine qui se tiendra les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles. Le programme de la visite du président, précise un communiqué de Carthage, comprendra la participation aux activités du sommet, ainsi que la tenue d'une série de réunions avec un certain nombre de dirigeants de pays européens et africains et de hauts fonctionnaires de l'Union européenne et de l'Union africaine.

Jean-Yves Le Drian qualifie de « perturbante » la dissolution du CSM

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, est revenu, mardi 15 février 2022, sur l’évolution de la situation politique en Tunisie. Il l’a qualifié de « perturbante » depuis la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) par le président de la République, Kaïs Saïed. Jean-Yves Le Drian réagissait à la question du député dans la neuvième circonscription des Français établis hors de France, M’Jid Guerrab, et ce lors de son audition par la Commission des Affaires étrangères au Parlement français. « Il (Kaïs Saïed, ndlr) a annoncé un plan en trois étapes (…) un processus politique qui apparaît partagé par l’opinion publique tunisienne même si on constate qu’il y a un certain nombre d’actions particulièrement préoccupantes initiées par le président Kaïs Saïed. Je pense en particulier la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature »

Une délégation parlementaire tunisienne plaide sa cause contre Kaïs Saïed à New York

Une délégation parlementaire dirigée par le député nahdhaoui, Maher Medhioub, arrive jeudi 17 février 2022 à New York aux Etats-Unis pour participer aux travaux de la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies et l'Union interparlementaire (UIP). Cette délégation devrait, également, organiser une série de rencontres avec des sénateurs américains, et d’autres personnalités politiques pour appuyer l’effort d’opposition à l’entreprise "juilletiste" du président de la République Kaïs Saïed et le rétablissement des instances démocratiques élues, le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) entre autres.

Noureddine Taboubi : Hors de question de lever les subventions ou de réduire les salaires !

A l’occasion du 25e Congrès de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), le secrétaire général de l’Union syndicale, Noureddine Taboubi, a estimé que les gouvernements d’après la révolution de 2011 n’ont pas su négocier « d’égal à égal » avec les instances donatrices et n’ont pas su défendre l’indépendance des choix économiques et sociaux du pays. Il a précisé, ce mercredi 16 février 2022, en citant les négociations avec le FMI, qu’il n’est pas question de lever les subventions, de geler ou réduire les salaires, les recrutements ou les promotions.

Limogeage du directeur général de l’Agence technique des télécommunications

Le ministère des Technologies de la communication a annoncé, mercredi 16 février 2022, le limogeage du directeur général de l’agence technique des télécommunications (ATT), Jamel Zenkri. Le ministère n’a pas communiqué l’identité de la nouvelle direction qui serait assignée à la tête de l’ATT. Jamel Zenkri était à la tête de l’ATT depuis 2014 soit un an après sa création. Il a, également, occupé le poste d’ingénieur principal en télécommunications au Centre d’études et des recherches des télécommunications (Cert), et de rapporteur de l’Instance nationale des télécommunications (INT).

