Pass vaccinal - Le zèle inconstitutionnel du ministre de l'Education

Les personnes non-vaccinées, y compris les élèves de plus de 15 ans, seront interdites d’accès aux établissements scolaires, a annoncé, lundi 20 décembre 2021, le ministre de l’Education Fathi Sellaouti, dans une déclaration à Jawhara FM.

Cette décision intervient alors que la vaccination des 12-17 ans a démarré la semaine dernière. Si l’on compte les trois à cinq semaines nécessaires entre les deux doses requises pour un schéma vaccinal complet, plusieurs élèves se retrouveraient, ainsi, privés d’école. Nous noterons que les délais entre la première et la seconde dose varient suivant la typologie du vaccin injecté, sachant que seul Pfizer a été autorisé pour les moins de 30 ans. La vaccination des mineurs requiert, par ailleurs, l’autorisation des parents.

Fathi Sellaouti a ajouté que sa décision entrerait en vigueur après les vacances scolaires rappelant que la propagation du Coronavirus a été responsable de la fermeture d’une vingtaine salles de classe et dix établissements scolaires depuis la rentrée.

Les membres du corps enseignant seront, eux aussi, contraints de se faire vacciner, y compris les plus réticents. A défaut, ils se verront privés de leur gagne-pain.

Par sa décision, concernant la vaccination des enfants à partir de 15 ans, le ministère de l’Education contredit le décret présidentiel sur l’obligation du pass vaccinal. Le décret en question ne mentionne, en effet, que les personnes âgées de 18 ans et plus. Pour ce qui est des moins de 18 ans, il est dit à l’article premier qu’un pass « peut être » attribué aux jeunes qui ont achevé leur schéma vaccinal. Il n’est mentionné en aucun cas qu’il s’agit d’une obligation. Sachant que des parents peuvent ne pas accepter que leurs enfants se fassent vacciner, l’autorisation étant nécessaire, des élèves seront privé de leur droit constitutionnel à l’éducation.

Le 22 octobre, par décret présidentiel, il a été annoncé qu’à compter du 22 décembre, l’obligation de présenter un pass vaccinal pour accéder à plusieurs espaces publics, les écoles et universités, notamment.

Pour obliger les citoyens à se faire vacciner, le chef de l’Etat a signalé dans son décret qu’après la date du 22, toute personne de plus de 18 ans n’ayant pas achevé son schéma vaccinal serait non seulement sous restriction de déplacement mais également interdite de se rendre sur son lieu de travail et se retrouverait, de ce fait, sans salaire, jusqu’à ce qu’elle soit totalement vaccinée.

Cette obligation de se faire vacciner qui ne dit pas son nom a suscité l’ire des Tunisiens. Plusieurs ont exprimé leur opposition considérant l’opération comme étant une atteinte aux libertés individuelles. Une plainte a, d’ailleurs, été déposée, le 15 décembre, par le mouvement antivax en Tunisie auprès du Tribunal administratif contre la mise en œuvre du pass vaccinal.

N.J.