Ennahdha exige que le nouveau gouvernement soit soumis au vote du Parlement

Le bureau exécutif d’Ennahdha, réuni, jeudi 30 septembre 2021, a réagi à la nomination de Najla Bouden, par le président de la République Kaïs Saïed, pour former le nouveau gouvernement d’après 25 juillet.

Ennahdha qui a d’abord tenu à exprimer son total « respect pour les femmes tunisiennes et a salué leurs luttes pour la liberté et l'égalité », a mis en garde qu’une telle nomination, en dehors des procédures constitutionnelles et sur la base d'un décret présidentiel inconstitutionnel aggrave les crises économiques et sociales dans le pays et n'aide pas à les résoudre.

Le mouvement a donc exigé la reprise immédiate de la voie démocratique, appelant le président à revenir sur le décret 117 pour que le nouveau gouvernement soit soumis au vote de l’ARP comme le dicte la constitution.

M.B.Z