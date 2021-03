Derniers préparatifs pour le lancement de « Challenge One » le 20 mars

La fusée russe « SOYOUZ-2 » est arrivée hier, mercredi 17 mars 2021 sur sa zone de lancement, à Baikonour au Kazakhstan. « SOYOUZ-2 » est la fusée qui se chargera du transport du premier satellite Tunisien, conçu et fabriqué par Telnet, « Challenge One ».

L’ambassade de Russie en Tunisie a annoncé que la fusée « SOYOUZ-2 » qui mettra le satellite tunisien « Challenge One » en orbite, a été installée sur la rampe de lancement en position verticale.





« Challenge One » est le premier satellite arabe fabriqué avec des capacités 100% locales par les experts tunisiens de Telnet. C’est un satellite spécialisé dans l'Internet des objets et qui utilisera pour la première fois au monde le protocole de communication spatiale LoRa.

Le satellite sera lancé ce samedi 20 mars 2021 à 7h07 (heure Tunisienne).

A l'occasion de ce succès et du lancement du premier satellite tunisien, la Cité des Sciences et le groupe Telnet organisent une série d'ateliers dans la Cité des Sciences destinés aux écoliers et qui seront encadrés par de jeunes ingénieurs afin d’éduquer les enfants de manière simple et fluide sur les satellites, leurs types, leurs lancements, et leurs composants. Une initiative du groupe Telnet, visant à encourager les enfants et les générations futures à s’intéresser aux nouvelles technologies et aux satellites.

M.B.Z