Les artistes manifestent à la Cité de la Culture

Les artistes ont manifesté, ce lundi 5 octobre 2020, à l’esplanade de la Cité de la Culture, contre la décision annoncée samedi par le chef du gouvernement, de suspendre les représentations culturelles.

Ils ont entamé depuis hier une campagne sur les réseaux sociaux, appelant les autorités à leur permettre de poursuivre leurs activités.

Hichem Mechichi avait, en effet, annoncé l’interdiction de tous les rassemblements, de quelque nature qu’ils soient, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Le ministre de la Culture, Walid Zidi, a affirmé cet après-midi qu’il n’a pas l’intention d’appliquer cette mesure.

Le secteur de la Culture, déjà en difficulté et marginalisé, a particulièrement souffert de la crise sanitaire causée par le Covid-19. Avec notamment l’annulation des festivals et le report d’évènements importants, les artistes ont été nombreux à dénoncer leur précarité et exiger de l’Etat des mesures en leur faveur.

