Tunisie - Forte baisse de la consommation de viande rouge

Imprimer

La consommation de viande rouge a fortement diminué ces dernières années, principalement en raison de la hausse des prix, a déclaré Tarek Ben Jazia, PDG de la société Ellouhoum. La consommation annuelle par habitant est, en effet, passée de 11 kg en 2015 à 8,6 kg en 2021.

Actuellement, la filière de la viande rouge représente 37 % de la production agricole nationale, 16 % de la valeur totale de cette production et 42 % de la valeur des produits d’élevage, d’après les chiffres de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri).

Dans un entretien accordé, dimanche 2 février 2025, à l’agence Tap, Tarek Ben Jazia a également tiré la sonnette d’alarme sur l’état préoccupant des abattoirs. Parmi les 158 abattoirs municipaux en activité, la majorité ne possède pas l’agrément sanitaire exigé par l’arrêté ministériel du 26 mai 2006. À ce jour, seuls 19 abattoirs, soit 11 % du total, respectent les normes en matière d’emplacement et d’équipement. De plus, neuf gouvernorats ne disposent d’aucun abattoir opérationnel.

Il a rappelé que cet arrêté définit les conditions d’octroi de l’agrément sanitaire pour les établissements de production, de transformation et de conditionnement des produits animaux. Il a également souligné que, selon le décret n° 2010-360, qui approuve le plan directeur des abattoirs et encadre leur implantation ainsi que leur gestion, seuls 51 abattoirs conformes aux normes sanitaires et environnementales poursuivent leurs activités. Toutefois, le programme de modernisation, qui prévoyait la création de neuf nouveaux abattoirs dans un délai de cinq ans, n’a pas été mené à terme. En conséquence, près de 40 % des abattages se font aujourd’hui en dehors des circuits légaux.

M.B.Z