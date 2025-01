Hausse du chiffre d’affaires d’Assad de près de 13%

La société "L’Accumulateur Tunisien Assad" a annoncé des indicateurs au vert pour 2024.

La société a augmenté son chiffre d’affaires de 12,9%, atteignant 100,54 millions de dinars fin décembre 2024 contre 89,09 millions de dinars fin décembre 2023, a indiqué un communiqué boursier.

Dans le détail, sur le marché local, le chiffre d’affaires a augmenté de 7,4% passant de 42,97 millions de dinars fin décembre 2023 à 46,14 millions de dinars fin décembre 2024. Sur le marché export, le chiffre d’affaires a augmenté de 18% passant de 46,12 millions de dinars fin décembre 2023 à 54,41 millions de dinars fin décembre 2024.

Dans ce même document, la société a précisé que sa production a augmenté de 14,4% par rapport à celle de l’année 2023.

Les investissements corporels et incorporels de la période ont été de l’ordre de 2,4 millions de dinars alors que l’endettement total a diminué de 23,3% par rapport à celui de 2023, s’élevant à 77,5 millions de dinars fin 2024.

Notons qu'en juillet 2024, Assad avait annoncé avoir fait l’objet d’une condamnation à une amende de plus 234 millions de dinars à cause d’une affaire de batteries usagées et qu’elle avait fait appel de ce jugement.

Selon les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2023, le déficit de la société s’était aggravé. Au niveau individuel, le déficit s’est aggravé de 15,46% pour atteindre -9,28 millions de dinars fin 2023 alors qu'au niveau consolidé il s’est aggravé de 12,62% pour atteindre -9,65 millions de dinars fin 2023.

I.N.