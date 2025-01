La Biat publie ses indicateurs d’activité trimestriels au 31 décembre 2024

La Biat, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses indicateurs d’activité trimestriels arrêtés au 31 décembre 2024 qui font ressortir les résultats suivants :

Un PNB de 1 480,5 millions de dinars ;

Des charges opératoires de 655,6 millions de dinars ;

Des encours de dépôts de 20 814,1 millions de dinars ;

Des encours de crédits nets de 12 812,9 millions de dinars ;

Un coefficient d’exploitation de 44,3 %.

Au cours du dernier trimestre 2024, la Biat a consolidé son activité et sa position sur le marché confirmant ainsi sa solidité financière et sa résilience. Elle a par ailleurs procédé, en novembre 2024, à une augmentation de capital par incorporation de réserves, portant son capital social à 204 millions de dinars. Cette opération témoigne de la reconnaissance envers ses actionnaires pour leur fidélité et leur confiance.

Dans une démarche de proximité, plusieurs événements ont été organisés en l’honneur de la clientèle de la Biat. Des rencontres régionales à Sousse et Sfax ont réuni dirigeants, responsables financiers et acteurs économiques, renforçant le dialogue et identifiant les besoins spécifiques des clients. Par ailleurs, plusieurs sessions dédiées à la gestion des risques de change ont été tenues à Tunis, Sousse et Sfax, permettant aux participants d’échanger avec les experts de la Biat et de découvrir les solutions proposées par la salle des marchés de la banque.

Forte de son expertise et de sa solidité, la Biat reste déterminée à accompagner les entreprises tunisiennes dans leur croissance, en misant sur l’innovation, la transformation numérique et l’accompagnement spécifique. Le lancement récent de la plateforme digitale « MyBIAT Corporate » dédiée aux entreprises consolide cette démarche.

L’année 2024 a également été marquée par l’attribution de distinctions prestigieuses à la Biat, dont :

Le titre de Meilleure Banque en Tunisie décerné par Euromoney,

Trois prix attribués par Capital Finance International (CFI) : Meilleure Gouvernance Bancaire en Tunisie, Meilleure Stratégie de Digitalisation en Afrique du Nord, et Contribution Exceptionnelle au Développement de la Jeunesse en Tunisie.

Ces reconnaissances mettent en lumière la solidité financière, la performance, l’innovation et l’engagement sociétal de la Biat, notamment à travers la Fondation Biat, dédiée au soutien des jeunes.

Fidèle à sa mission, la Biat demeure un partenaire de référence pour accompagner ses clients particuliers et entreprises et répondre à leurs besoins spécifiques. Elle promeut une croissance durable tout en soutenant l’économie nationale.