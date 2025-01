Réunion de travail entre Fethi Zouhair Nouri et une délégation de l’Afreximbank

Imprimer

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, a tenu le 17 janvier 2025 une réunion de travail avec une délégation de haut niveau de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), conduite par George Elombi, vice-président de cette institution, en présence de hauts cadres de la BCT. C’est ce qu’a indiqué l’autorité monétaire tunisienne dans un récent communiqué.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont échangé sur l’état et les perspectives de la coopération bilatérale, dans le but de renforcer le partenariat entre les deux parties. Ils ont exprimé une volonté commune de développer des partenariats stratégiques.

Dans ce cadre, M. Nouri a mis en avant l’importance d’une vision commune pour l’avenir et la nécessité d’un appui accru de la part d’Afreximbank, en soulignant la nécessité de disposer de moyens de financement adaptés et innovants pour réaliser des projets clés de développement. Ces projets doivent répondre aux ambitions de la Tunisie d’atteindre une croissance durable et inclusive. De son côté, M. Elombi a réitéré l’engagement de son institution à soutenir activement les projets de développement en Tunisie, un membre historique de l’institution, tout en mettant à sa disposition des ressources de financement adaptées à ses besoins. Il a affirmé qu’Afreximbank envisage de renforcer sa présence en Tunisie avec l’ouverture d’un centre régional, marquant ainsi une nouvelle ère de coopération. Il a également souligné le soutien actif de l’institution pour les initiatives favorisant une croissance inclusive et durable en Tunisie.

Enfin, M. Elombi a assuré que les relations entre son institution et la Tunisie entraient dans une nouvelle dynamique positive de coopération, réaffirmant l’engagement d’Afreximbank à valoriser et à renforcer ces liens.

Par ailleurs, les discussions ont porté sur le rôle des plateformes de paiement régionales dans le développement des relations économiques entre les pays du continent africain.

À cet égard, le gouverneur de la BCT a rappelé que l’adhésion de l’autorité monétaire tunisienne à la plateforme PAPSS (Pan-African Payment and Settlement System), en date du 6 février 2024, a représenté une avancée majeure dans l’intégration économique et financière de la Tunisie dans le continent africain et est venue couronner les efforts du gouvernement pour la concrétisation de l'intégration du pays à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Et d’assurer que cette initiative constitue un levier stratégique pour dynamiser les transactions transfrontalières et optimiser l’efficience économique de la région.

Et d’insister, à cette occasion, sur l'importance de l'adhésion des banques tunisiennes à ladite plateforme pour accompagner au mieux les opérateurs économiques tunisiens et permettre de renforcer les échanges commerciaux et de promouvoir l’intégration économique régionale.

Rappelons que l’Assemblée des représentants du peuple avait adopté, le 27 décembre 2024, un projet de loi relatif au prêt de 500 millions de dollars dans le cadre de l’accord avec Afreximbank.

Ce prêt, conclu le 25 novembre 2024, s’élève à environ 1,58 milliard de dinars tunisiens, et servira à financer le budget de l'État. Il s'agit d'un financement complémentaire au crédit de 700 millions de dollars américains accordé par la même banque le 13 avril 2022.

Le prêt est consenti à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,51% et devra être remboursé sur une période de cinq ans, dont une année de grâce.

D’après communiqué