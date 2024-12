Etap, Khaled Nouri, Ferid Belhaj… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 20 décembre 2024.





L’Etap condamnée à verser 9,7 millions de dollars à Zenith Energy

Zenith Energy Ltd., société internationale cotée de production et de développement d'énergie, a annoncé qu'elle a reçu, le 19 décembre 2024, la décision finale du tribunal arbitral concernant les demandes présentées par sa filiale, à 100% enregistrée à la Barbade, Ecumed Petroleum Zarzis Ltd (EPZ), contre l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (Etap), devant la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris. Le tribunal arbitral a condamné l’Etap à payer un montant principal de 6.139.539 dollars US, reflétant une révision du prix du pétrole brut Brent utilisé comme base de calcul





CIN, passeports, B3 : les services administratifs désormais disponibles chaque samedi

Le ministère de l'Intérieur a annoncé, dans un communiqué publié vendredi 20 décembre 2024, l'ouverture des bureaux des relations avec les citoyens dans les postes de police et de la Garde nationale chaque samedi, de 9h00 à 13h00. Cette initiative vise à permettre aux citoyens de déposer leurs dossiers administratifs et de bénéficier des services nécessaires. Le ministère précise que cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts visant à simplifier l'accès aux services administratifs sécuritaires, tels que la délivrance de cartes d'identité nationale, d'extraits de casier judiciaire n°03, de passeports, et autres documents.





Khaled Nouri discute migration avec le nouvel ambassadeur de l'UE

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a reçu, vendredi 20 décembre 2024, au siège du ministère, l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, à sa demande. Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les relations de coopération et de partenariat « privilégiées » entre le ministère de l'Intérieur et l'Union européenne. Elles ont réaffirmé leur volonté commune de les renforcer et de les élargir à divers domaines d'intérêt mutuel, « afin de mieux répondre aux défis et enjeux actuels », selon un communiqué du ministère.





Ferid Belhaj nommé conseiller du directeur général du Fades

Ferid Belhaj, ancien vice-président de la Banque mondiale, a été nommé premier conseiller du directeur général et président du conseil d'administration du Fonds arabe pour le développement économique et social (Fades), basé au Koweït, le jeudi 19 décembre 2024. M. Belhaj débutera son mandat de quatre ans le 1er janvier 2025. Il avait rejoint la Banque mondiale en 1996 et a occupé plusieurs postes importants, dont celui de chef de cabinet du président et de directeur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.





Transition énergétique : la Tunisie vise 35% d’énergies renouvelables d’ici 2030

Ouael Chouchane, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, chargé de la transition énergétique, est intervenu vendredi 20 décembre 2024 sur les ondes de la Radio nationale pour aborder la question de la transition énergétique en Tunisie. « Aujourd’hui, nous sommes dans une situation de déficit énergétique très important », a déclaré M. Chouchane. Il a également mis en avant l’importance de la rationalisation de la consommation énergétique, une nécessité dans le contexte actuel. Lors de l’émission "Youm Saïd", animée par Habib Jegham, il a présenté les grands objectifs fixés par la Tunisie en matière de transition énergétique.