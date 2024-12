Migration des compétences, 5G, procédures administratives… Les 5 infos du week-end

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 30 novembre au 1er décembre 2024.







Retrait de l'initiative parlementaire pour lutter contre la migration des compétences

Le député Fakhreddine Fadhloun a annoncé, dimanche 1er décembre 2024, que l'initiative parlementaire pour lutter contre la migration des compétences a été officiellement retirée après la polémique suscitée sur la scène nationale. Rappelons que les élus préparaient une initiative parlementaire pour lutter contre la migration des compétences tunisiennes. Cette initiative a soulevé un vif débat. En effet, la proposition envisageait le remboursement d'une partie des dépenses de l'État déboursées pour la formation des médecins et des ingénieurs ayant quitté le pays.





Orange, Ooredoo et Tunisie Telecom officiellement autorisés à fournir de la 5G

Les opérateurs Orange, Ooredoo et Tunisie Telecom ont obtenu leur licence de mise en place et d'exploitation du service 5G en Tunisie. L'octroi de cette licence a été officialisé par la signature d'accords lors d'une cérémonie organisée le 30 novembre 2024 à la Kasbah en présence du chef du gouvernement Kamel Maddouri et du ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi et du président de l’Instance Nationale des Télécommunications de Tunisie, Mohamed Taher Missaoui.







Adoption en conseil des ministres de mesures pour simplifier et numériser les procédures administratives

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, samedi 30 novembre 2024, au palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré à l'examen de plusieurs propositions et mesures accompagnant le lancement d’un programme pratique visant la simplification et la numérisation des procédures administratives. Le chef du gouvernement a souligné que la simplification des démarches administratives et l’amélioration de l’accès des citoyens et des investisseurs aux différents services publics, conformément aux directives du président de la République, Kaïs Saïed, s’inscrivent dans le cadre des efforts pour parachever la transition numérique.







UGTT : l'opposition syndicale se rassemble à la place Mohamed Ali

La coordination nationale pour la concrétisation des pratiques démocratiques et du respect des règles de l'UGTT a organisé, aujourd'hui 30 novembre 2024, une rencontre à la place Mohamed Ali où se trouve le siège de la centrale syndicale. La coordination, se présentant comme étant la branche de l'opposition au sein de l'UGTT, a évoqué une crise au sein de la centrale syndicale et rappelé avoir mis en garde contre cela depuis plusieurs mois. La coordination a distribué des tracts qualifiant la direction actuelle de l'UGTT de bureaucrate dont l'attitude menace l'engagement syndical et a appelé les affiliés de l'UGTT à sauver l'organisation.







Le ministre du Transport en visite d’inspection à l’aéroport Tunis-Carthage

Le ministre du Transport, Rachid Amri, s’est rendu à l’aéroport Tunis-Carthage, samedi 30 novembre 2024, pour examiner certains problèmes susceptibles de compromettre la sécurité de cette infrastructure aéroportuaire. Le ministre a notamment abordé les questions liées à l’extension illégale des zones résidentielles et urbaines à proximité de la clôture entourant l’aéroport, en insistant sur la nécessité de trouver des solutions immédiates et adaptées pour garantir sa sécurité. La visite s’est déroulée en présence de Halima Khouaja, chargée de la gestion de la direction générale de Tunisair.