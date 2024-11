La Fédération des transports monte au créneau contre des coupes salariales à la Transtu

Dans un communiqué publié samedi 23 novembre 2024, la Fédération générale des transports a exprimé son refus catégorique du prélèvement de deux journées de salaire pour les années 2022 et 2023 aux employés de la Société des Transports de Tunis (Transtu).

La Fédération générale des transports a critiqué la décision de prélever deux journées de salaire en novembre et décembre pour les années 2022 et 2023 chez les employés de la Transtu, la qualifiant d'irresponsable et de précipitée.

Dans le communiqué, elle a affirmé que cette décision « risque de provoquer des tensions sociales au sein de la société et dans le service public », en plus d’être déjà soumise à une enquête judiciaire et administrative auprès du ministère du Transport.

Le syndicat a réitéré son rejet total de cette « décision injuste qui porte atteinte aux droits acquis des travailleurs », selon le texte du communiqué.

La fédération a prévu un sit-in de protestation le lundi 25 novembre 2024 devant le siège de la direction générale de la Société des Transports de Tunis, à partir de midi. Elle invite tous les employés à participer activement pour défendre leurs droits et s'opposer aux décisions préjudiciables à l'entreprise et à ses salariés, toutes catégories confondues. Elle a également déclaré qu'elle protégera les droits des travailleurs et exigera l'arrêt des décisions susceptibles de déstabiliser l’entreprise.

H.K