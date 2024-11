Tunisie : le déficit commercial s’allège de près de 0,9% en octobre 2024

Le déficit de la balance commerciale s’est allégé de 0,86% sur les dix premiers mois de 2024. Il s’est établi à -15.716 millions de dinars (MD) jusqu’à fin octobre 2024 contre -15.853,1 MD une année auparavant, avec un taux de couverture en hausse de 0,6 point passant de 76,7% à 76,1%. Ce sont les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS).

Selon les chiffres communiqués, les exportations ont augmenté de 2,1% (contre +6,9% en septembre 2023) alors que les importations ont enregistré une hausse de 1,4% (contre une baisse de 3,3% en septembre 2023).

Ainsi, les importations mais aussi les exportations ont été bridées par la politique de l’État en se référant à ces chiffres en particulier à cause des restrictions à l’importation et l’instauration d’un contrôle au préalable : des restrictions qui n’ont pas uniquement touché les produits de consommation mais aussi les outils de production en matières premières et en produits semi-finis. Ceci explique le fait que la balance commerciale se porte mieux.

La hausse observée au niveau des exportations concerne essentiellement les exportations du secteur des industries agro-alimentaires qui ont augmenté de (+25,4%), les exportations du secteur de l’énergie de (+23,8%) ainsi que les exportations du secteur des industries mécaniques et électriques de (+1,4%). En revanche, les exportations du secteur de mines, phosphates et dérivés ont baissé de (-24,8%) et celles des textiles, habillement et cuirs de (-5,4%).

La hausse observée au niveau des importations provient, d’une part, de l'augmentation enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques (+13,4%), des biens d’équipement (+4,6%) et des biens de consommation (+5,2%) et d’autre part, de la baisse observée au niveau des importations des matières premières et semi-produits (-4,3%) et du groupe des produits alimentaires (-12,5%).

Notons que le déficit de la balance commerciale hors énergie se réduit à -6.319,3 MD au mois d’octobre 2024.

