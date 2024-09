Condamnation de Belhassen Trabelsi et de Lotfi Abdennadher

Imprimer

Les hommes d’affaires Belhassen Trabelsi et Lotfi Abdennadher ont été condamnés respectivement à des peines de douze ans et de six ans de prison par la chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption près le tribunal de première instance de Tunis.

Les deux accusés ont été condamnés à une amende de sept millions de dinars chacun. L’affaire concernerait l’obtention de trois prêts bancaires auprès d’une banque publique en dehors des procédures légales.

On rappelle que MM. Trabelsi et Abdennadher sont tous les deux réfugiés à l'étranger et ont fui le pays depuis près de deux ans pour M. Abdennadher et depuis 2011 pour M. Trabelsi.

S.F.