Le ministre de la Défense Khaled Shili reçoit le commandant américain de l’Africom

Imprimer

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a reçu, mercredi 28 août 2024, le chef du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (Africom), le général Michael Langley, d'après un communiqué du ministère.

La rencontre, qui s’est tenue en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie et de hauts responsables militaires des deux pays, a porté sur les perspectives de la coopération tuniso-américaine dans le domaine militaire et les moyens de la renforcer.

Le ministre de la Défense nationale a salué le niveau exceptionnel de la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique dans divers domaines tels que la formation, l'entraînement, le soutien logistique et les exercices militaires conjoints, outre la régularité de la commission militaire mixte tuniso-américaine et son rôle dans la mise en œuvre des programmes de coopération convenus, ce qui en fait un modèle de coopération avec les pays amis, exprimant la disposition du ministère à la développer et à élargir ses horizons et ses domaines afin de servir les intérêts des deux pays.

Pour sa part, le général Michael Langley s'est félicité, toujours selon la même source, de cette rencontre qui constitue une occasion pour passer en revue la profondeur et la solidité des relations militaires entre les deux pays, saluant le niveau de la coopération bilatérale et exprimant sa disposition à la développer davantage et à en diversifier les domaines.

Il a souligné que la Tunisie est au premier rang des pays africains avec lesquels les États-Unis d'Amérique entretiennent des relations de coopération distinguées et historiques, mettant l'accent sur l'engagement de l'administration américaine à soutenir les efforts du ministère de la Défense pour renforcer les capacités de l'armée tunisienne.

M.B.Z