Saïed : je n’accepterai pas de financement public ou un quelconque financement

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est rendu, jeudi 1er août 2024, au siège du Trésor public tunisien où il a effectué un dépôt de garantie dans le cadre de sa candidature pour l’élection présidentielle du 6 octobre 2024.

Dans une déclaration relayée par l’agence Tap, le chef de l’Etat a affirmé qu’il n’a accepté de financement public ni auparavant ni maintenant et qu’il n’acceptera pas non plus aucun financement de qui que ce soit.

Kaïs Saïed a indiqué que la garantie financière, d’une valeur de 10 mille dinars, lors du dépôt de sa candidature à la présidentielle de 2019 était un effort volontaire de la part de jeunes et qu’il s’agissait d’un emprunt.

I.L